Quelle in Erdoğan-Regierung: "Versuche, die türkisch-russischen Beziehungen zu stören, scheitern"

Alle Versuche, die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei zu verschlechtern, blieben laut einer Quelle in der türkischen Regierung erfolglos. Putin und Erdoğan seien ständig in Kontakt und vertrauten einander.

Quelle: Sputnik © Alexey Filippov

Die Versuche, in den Medien einen negativen Hintergrund für die russisch-türkischen Beziehungen zu schaffen und die beiden Länder gegeneinander auszuspielen, werden keinen Erfolg haben. Das erklärte eine ungenannte Quelle in der Regierung des türkischen Präsidenten Erdoğan gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Weiter betonte der Informant, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland auf der vertrauensvollen Haltung der beiden Staatsoberhäupter beruhten und dass alle Versuche, diese von außen zu beeinflussen, bekanntermaßen scheiterten: "Es gibt einige Versuche in den Medien, die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland nicht etwa zu stören, sondern, sagen wir, negativ darzustellen. Sie sind vergeblich, denn die Staatschefs der beiden Länder haben vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut, sie stehen in ständigem Kontakt. Ich denke, dass der bevorstehende Besuch von Wladimir Putin in der Türkei auch für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern von Bedeutung sein wird." Zuvor hatte das Büro des türkischen PräsidentenErdoğan mitgeteilt, dass sich die Staats- und Regierungschefs Russlands und der Türkei auf einen Besuch Wladimir Putins in der Türkei geeinigt hätten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte seinerseits, dass die Präsidenten Russlands und der Türkei vereinbart hätten, in naher Zukunft einen genauen Ort und Zeitpunkt für dieses Treffen zu bestimmen. Mehr zum Thema - Moskau und Ankara vereinbaren Türkei-Besuch Putins

