Medienbericht: Brasilien gegen BRICS-Erweiterung – Gruppe könnte ihre Gestalt verlieren

Im Vorfeld des BRICS-Gipfels wird darüber spekuliert, ob die Vereinigung weitere Mitglieder aufnehmen wird. Fast zwei Dutzend Länder haben inzwischen einen Beitritt offiziell beantragt. Laut einem Medienbericht steht Brasilen jedoch einer Erweiterung skeptisch gegenüber.

Quelle: Legion-media.ru © Wirestock

Für den 22. bis 24. August ist im südafrikanischen Johannesburg ein Gipfel der BRICS-Staaten anberaumt. Während Russland, Indien, China und Südafrika für eine Erweiterung der Gruppe offen sind, zeigt sich Brasilien offenbar skeptisch. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Regierungsvertreter in Brasília berichtet, befürchtet das südamerikanische Land, dass die Aufnahme weiterer Länder den Zusammenschluss der Staatenvereinigung aushöhlen könnte. Eine Quelle wird in diesem Zusammenhang mit den Worten zitiert: "Eine Erweiterung könnte den Block in etwas anderes verwandeln. Brasiliens Position hat mit dem Zusammenhalt der Gruppe und der Wahrung unseres Platzes in einer Gruppe wichtiger Länder zu tun." Zugleich räumt die namentlich nicht genannte Quelle ein, dass Brasilien in dieser Frage werde nachgeben müssen. Die Regierung des südamerikanischen Landes sei realistisch und nicht gewohnt, Initiativen zu blockieren. Trotzdem werde Brasília darauf beharren, dass jede Erweiterung schrittweise erfolgen solle, damit das regionale Gleichgewicht und die Rolle der fünf aktuellen Mitglieder beibehalten seien. Venezuela hofft auf baldigen BRICS-Beitritt Auf die BRICS-Länder entfallen mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung. Dabei macht die Gruppe ungefähr 26 Prozent der Weltwirtschaft aus. Aufgrund ihres Einflusses und ihrer wirtschaftlichen und geopolitischen Bedeutung bekunden immer mehr Länder ihr Interesse, sich der Staatenvereinigung anzuschließen. Nach Reuters-Angaben sind es fast 30 Staaten. Mehr als 20 haben inzwischen offiziell um eine Mitgliedschaft gebeten. Die indische Zeitung Business Standard schreibt unter Berufung auf eigene Quellen, dass beim Gipfel in Johannesburg der BRICS-Gruppe fünf Länder beitreten könnten: Argentinien, Ägypten, Indonesien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Mehr zum Thema - Bloomberg: Indien besteht auf strenge BRICS-Beitrittsregeln

