Ukrainischer Drohnenangriff in Moskauer Geschäftsbezirk

Laut einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums waren insgesamt drei Drohnen an dem Angriff beteiligt. Eine davon wurde in der Luft außerhalb Moskaus zerstört.

Quelle: RT © Ruptly

Am Sonntagmorgen ist es im Moskauer Geschäftsbezirk "Moscow City" zu Explosionen infolge eines Drohnenangriffs gekommen. Dies teilte zunächst der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sobjanin, in den frühen Morgenstunden mit. Ein nicht verifiziertes Video, das auf Telegram gepostet wurde, soll den Augenblick des Angriffs zeigen. Laut einer späteren Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums waren insgesamt drei Drohnen an dem Angriff beteiligt. Eine der Drohnen wurde in der Luft außerhalb Moskaus zerstört, während zwei andere von der Luftabwehr ausgeschaltet wurden, vom Kurs abkamen und "auf dem Gebiet eines Nicht-Wohnkomplexes in "Moscow City" abstürzten. Wachmann verletzt, Flüge vorübergehend ausgesetzt Zwölf Storm-Shadow-Raketen beim Angriff auf Eisenbahnstrecke zur Krim abgeschossen Die Nachrichtenagentur TASS berichtet unter Berufung auf eine Quelle in den Rettungsbehörden der russischen Hauptstadt Moskau über einen Verletzten durch die Drohnenattacke am frühen Sonntagmorgen. Es handele sich um einen Wachmann. Er habe Verletzungen erlitten, als es im Wolkenkratzer Oko-2 auf dem Gelände des Geschäftszentrums zu einer Explosion gekommen sei. In vier Stockwerken vom Erdgeschoss bis zum 3. Stock seien Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Laut den Behörden vor Ort seien die beschädigten Gebäude evakuiert worden. Alle Flüge von und nach dem südwestlich von Moskau gelegenen Flughafen Wnukowo wurden kurzzeitig ausgesetzt. Die beiden anderen großen Moskauer Flughäfen, Domodedowo und Scheremetjewo, arbeiteten wie gewohnt weiter. Mehr zum Thema – "Für jedes Szenario mit der NATO bereit": Putin beantwortet Journalistenfragen

