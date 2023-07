Zwölf Storm-Shadow-Raketen beim Angriff auf Eisenbahnstrecke zur Krim abgeschossen

Die ukrainischen Streitkräfte feuerten zwölf Storm-Shadow-Raketen auf die Eisenbahnlinie vom Gebiet Cherson zur Krim, die jedoch nicht ernsthaft beschädigt wurde. Nach Angaben des Leiters des Gebiets Cherson wurden alle Raketen abgeschossen.

Quelle: Gettyimages.ru © alxpin

Ukrainische Truppen haben in der Nacht zum 29. Juli versucht, die Eisenbahnlinie zwischen der Krim und dem Gebiet Cherson mit Storm-Shadow-Raketen zu beschießen. Dies teilte der kommissarische Leiter des Gebiets Cherson Wladimir Saldo auf seinem Telegram-Kanal mit: "Gestern Abend haben Militante des Kiewer Regimes versucht, die Eisenbahnlinie zwischen dem Gebiet Cherson und der Krim zu zerstören, indem sie zwölf Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow abfeuerten. Alle Raketen wurden von unserer Luftabwehr abgeschossen." Laut Saldo haben die Raketentrümmer "das Bahnwärterhäuschen und die Fahrleitung leicht beschädigt", der Schaden sei aber bereits behoben worden. Saldo merkte an, dass die ukrainische Armee versucht habe, die Wiederherstellung der Eisenbahnverbindung zwischen dem Gebiet Cherson und der Krim zu stören. Ihm zufolge haben die ukrainischen Kräfte die zivile Infrastruktur beschossen. Saldo ist überzeugt, dass die ukrainischen Streitkräfte am Vorabend der Eröffnung des Eisenbahnverkehrs auf der Strecke Genitschesk-Dschankoi absichtlich eine Provokation vorbereiteten: "Man hat den Eindruck, dass sie nicht von rationalem, wenn auch zynischem Kalkül, sondern von einer unmenschlichen Bosheit getrieben werden." Am 26. Juli hatte der Vorsitzende der Gebietsverwaltung von Cherson Andrei Alexejenko erklärt, dass der Zugverkehr auf der Strecke Genitschesk-Nowoalexejewka-Dschankoi bis Ende Juli im Testbetrieb aufgenommen werden soll. Analyse Wunderwaffen aus dem Westen - Das russische Militär bekämpft sie alle mit zunehmendem Erfolg Im Juni hatte die Ukraine die Brücke bei der Halbinsel im Asowschen Meer Tschongar, die auch die Krim mit dem Gebiet Cherson verbindet, mit Storm-Shadow-Raketen britischer Bauart (250 Kilometer Reichweite) beschossen. Die Brücke war daraufhin mehrere Wochen lang für Reparaturen gesperrt. Nachdem Kiew die Krim-Brücke am 17. Juli erneut angegriffen hatte, wurde denjenigen, die die Halbinsel erreichen wollten, eine alternative Route durch das Gebiet der neuen Regionen angeboten. Saldo berichtete, dass die Passage auch über Tschongar möglich ist. Mehr zum Thema – Der Westen versucht, die ukrainische Offensive durch Langstreckenraketen zu retten

