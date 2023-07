Putin appelliert an Teilnehmer des Russland-Afrika-Forums, die Zusammenarbeit weiter zu stärken

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Vorabend des Wirtschafts- und Humanitären Forums Russland-Afrika an die Teilnehmer appelliert. Moskau hoffe, die Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Kontinent weiter ausbauen und zu dessen Wohlstand beitragen zu können.

Der afrikanische Kontinent entwickele sich zu einem der wichtigsten Akteure einer neuen multipolaren Welt, und Russland werde alles in seiner Macht Stehende tun, um ihm zu Wohlstand zu verhelfen, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch.

In einer Begrüßungsansprache an die Teilnehmer des Wirtschafts- und Humanitären Forums Russland-Afrika in Sankt Petersburg, das am 27. und 28. Juli stattfindet, signalisierte Putin, dass Moskau großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten lege. Moskau will den Handel und die Investitionen weiter auszubauen sowie bei der Armutsbekämpfung, der Ausbildung von Personal und der Ernährungssicherheit zu helfen. Putin sagte außerdem:

"Russland unterstützt das Streben der afrikanischen Staaten, Stabilität und Fortschritt in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen zu erreichen. Es ist wichtig, dass unsere Zusammenarbeit mit Afrika in den vergangenen Jahren ein neues Niveau erreicht hat."

Russland will afrikanische Partner weiterhin auf jede erdenkliche Weise dabei unterstützen, die nationale sowie kulturelle Souveränität zu stärken und aktiver an der Lösung regionaler und globaler Probleme zu beteiligen.

Der russische Präsident fügte hinzu, dass Afrika ein immer aktiverer Akteur in der entstehenden multipolaren Welt werde, und zeigte sich zuversichtlich, dass das Forum "der langfristigen Zusammenarbeit zwischen dem Kontinent und Moskau einen zusätzlichen Impuls verleihen wird".

Nach Angaben russischer Beamter werden 49 afrikanische Delegationen an dem Forum teilnehmen, wobei 17 Länder durch Staatsoberhäupter vertreten werden. Der Vorsitzende des Sekretariats des Forums, Oleg Oserow, erklärte am Dienstag, dass auf dem Forum ein "sehr solides Paket von Vereinbarungen" unterzeichnet werden solle, darunter solche zur Terrorismusbekämpfung, zur Vermeidung von Waffeneinsätzen im Weltraum und zur internationalen Sicherheit sowie eine allgemeine politische Erklärung und ein gemeinsamer Aktionsplan für die Jahre 2023 bis 2026. Außerdem werde die Frage der Lieferung von russischem Getreide und Düngemitteln nach Afrika diskutiert, nachdem Russland sich aus dem Getreide-Abkommen zurückgezogen habe, so Oserow.

Allerdings behauptete der Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow am Dienstag, dass westliche Länder, insbesondere die USA und Frankreich, "beispiellosen Druck" auf afrikanische Länder ausübten, um sie an der Teilnahme an dem Forum zu hindern. Westliche Länder "stehen in der Tat dem souveränen Recht afrikanischer Staaten im Weg, unabhängig Partner auszuwählen, sowohl für den Ausbau der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen als auch für die Erörterung aktueller Themen", sagte Peskow.

