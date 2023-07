Selenskij verspricht westlichen Verbündeten Beschleunigung der Gegenoffensive

Nach Angaben der Financial Times versprach Wladimir Selenskij seinen Verbündeten, die Offensive zu beschleunigen. Er sagte, dass ukrainische Soldaten aktiv Gebiete an der Frontlinie entminen würden. Zuvor hatte Wladimir Putin erklärt, die ukrainische Gegenoffensive sei gescheitert.

Quelle: Gettyimages.ru © Beata Zawrzel/NurPhoto

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat seinen westlichen Verbündeten versichert, dass die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in Kürze "an Schwung gewinnen" werde. So zitiert die Financial Times Selenskijs Aussage auf dem Aspen Security Forum. Die "erzwungene Verzögerung" bei der Einleitung der Gegenoffensive habe es Russland ermöglicht, zahlreiche Gebiete zu verminen und Verteidigungsanlagen zu errichten. Selenskij behauptete: "Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem die entsprechenden [Offensiv-]Aktionen an Fahrt gewinnen können, weil wir bereits durch die verminten Gebiete fahren und diese entminen." Der Financial Times zufolge zeigten sich Vertreter westlicher Länder, die an dem Forum teilnahmen, "alarmiert über den langsamen Fortschritt der Operation". Die stellvertretende kanadische Premierministerin Chrystia Freeland teilte dem ukrainischen Präsidenten beispielsweise mit, dass der Fortschritt der Gegenoffensive "eine Frage ist, die jeden hier beschäftigt" und "eine Sorge für alle Ihre Freunde auf der Welt" darstelle. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, unterstrich, dass die Ergebnisse der ukrainischen militärischen Bemühungen erst dann deutlich werden, wenn Kiew "seine Streitkräfte vollständig einsetzt". Er teilte auch mit, dass der Schwerpunkt der Ukraine auf der Sicherstellung der Versorgung mit westlichen Kampfjets für die Gegenoffensive "fehl am Platz" sei, da die starke russische Luftabwehr verhindere, dass die Luftstreitkräfte eine bedeutende Rolle in dem Konflikt spielen. Ukrainische Armee versucht Offensive in Saporoschje: Russische Behörden melden schwere Kämpfe Der britische Außenminister James Cleverly erklärte der Zeitung, die Diskrepanz zwischen den Erwartungen an die ukrainische Gegenoffensive und den westlichen Verpflichtungen sei verständlich, da der Westen seine eigenen Prioritäten habe und die Ukraine einen anderen Ansatz verfolge. Die ukrainische Gegenoffensive entlang der Frontlinie läuft seit Anfang Juni. Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte zu keinem Zeitpunkt nennenswerte Fortschritte gemacht haben. Er bezeichnete die ukrainischen Verluste als "katastrophal", wobei fast 50 Prozent seiner Meinung nach nicht wiedergutzumachen seien. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine seit Beginn der Gegenoffensive bis zum 11. Juli mehr als 26.000 Soldaten, 17 Leopard-Panzer, fünf AMX-Radpanzer und zwölf Bradley-Schützenpanzer verloren. Die ukrainischen Behörden geben zu, dass die Gegenoffensive langsamer vorankommt, als ihnen lieb ist, und es "praktisch unmöglich" ist, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Laut dem ukrainischen Verteidigungsminister Alexei Resnikow hängt die Situation mit der Bewegung der ukrainischen Streitkräfte durch verminte Gebiete zusammen, und die westlichen Partner verstehen dies. Waleri Saluschny, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, stellte fest: "Das ist keine Show, bei der die ganze Welt zuschaut und Wetten abschließt oder Ähnliches. Jeder Tag, jeder Meter wird mit Blut bezahlt." Die westlichen Länder, insbesondere die USA, haben zugesagt, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie es nötig ist. Im Juli einigten sich die G7 auf Grundsätze für langfristige Sicherheitsgarantien für die Ukraine und sagten zu, die Waffenlieferungen zu erhöhen. Russland hat die Militärhilfe für Kiew kritisiert und erklärt, sie trage nur zur Verlängerung des Konflikts bei, könne aber nicht verhindern, dass die militärische Spezialoperation ihre Ziele erreiche. Mehr zum Thema – CIA-Direktor: Langsames Tempo der ukrainischen Gegenoffensive keine Überraschung

