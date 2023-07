Ukrainische Armee versucht Offensive in Saporoschje: Russische Behörden melden schwere Kämpfe

Wie der Saporoschje-Beamte Wladimir Rogow berichtet, schlägt die russische Armee die Offensive der ukrainischen Streitkräfte am Frontabschnitt Orechow im Gebiet Saporoschje zurück. Die ukrainischen Truppen begannen die Offensive früh am Morgen.

Quelle: AFP © Anatolii STEPANOV

Das Oberhaupt der Bewegung "Wir sind zusammen mit Russland" und Mitglied des Hauptrats der Gebietsverwaltung von Saporoschje Wladimir Rogow meldet auf Telegram schwere Kämpfe am Frontabschnitt Orechow im Gebiet Saporoschje. Um 4 Uhr morgens Ortszeit habe das ukrainische Militär eine neue Offensive östlich der Siedlung Rabotino gestartet. Rogow weiter: "Die ukrainischen Kämpfer versuchen, sich zu unseren Stellungen durchzuschlagen und die Schützengräben der ersten Verteidigungslinie einzunehmen." Bei der Attacke setze die ukrainische Armee Panzerfahrzeuge und Infanterie-Kampffahrzeuge vom Typ Bradley ein. Die russische Armee wehre die Attacke ab. Rogow bezeichnet die Situation als "sehr heiß". "Es werden gerade schwere, erbitterte Kämpfe geführt." Das russische Verteidigungsministerium wiederum äußerte sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht zu diesen Daten. Meinung Drei Szenarien: Wie die Ukraine nach dem Ende der speziellen Militäroperation aussehen könnte Am Donnerstag hatten die ukrainischen Streitkräfte eine groß angelegte Offensive mit Panzern am Frontabschnitt Orechow versucht, doch russische Kämpfer hatten die ukrainischen in der Nähe des Dorfes Rabotino gestoppt. Danach hatte sich das ukrainische Militär wegen der schweren Verluste beim gescheiterten Angriff neu formieren müssen, berichtete Rogow. Rogow hatte Anfang des Monats von intensiven Kämpfen am Frontabschnitt Orechow berichtet. Damals hatte es geheißen, dass es dem ukrainischen Militär gelungen sei, die erste Verteidigungslinie zu erreichen. Rogow zufolge hatte die ukrainische Armee zu diesem Zeitpunkt die zweite Phase einer groß angelegten Gegenoffensive im Gebiet Saporoschje vorbereitet und versucht, russische Aufklärer zu verwirren und ein Maximum an Gefechtsaufklärung durchzuführen. Mehr zum Thema – Podoljaka: Russland entreißt Kiew die Initiative

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.