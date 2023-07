Pentagon: Die Ukraine wird Jahre brauchen, um in der Luft eine Parität mit Russland zu erreichen

Der Stabschef der US-Armee Mark Milley musste am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington die Frage nach der Lieferung von Kampfjets für die Ukraine beantworten. Er sagte dazu, dass es nicht möglich ist, die ukrainische Luftwaffe in kurzer Zeit so aufzustellen, dass sie der russischen Luftdominanz gewachsen sei.

Quelle: AFP © WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Um die militärischen Luft-Luft-Kapazitäten der Ukraine auf das Niveau der Russischen Luftstreitkräfte zu bringen, wären jahrelange finanzielle Investitionen und die Ausbildung von Piloten erforderlich, sagte Pentagon-Stabschef Mark Milley am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Zehn F-16 sind zwei Milliarden Dollar wert, die Russen haben Hunderte von Kampfflugzeugen der vierten und fünften Generation. Wenn wir versuchen mit Russland gleichzuziehen, eins zu eins, zwei zu eins, reden wir über eine Menge Flugzeuge, jahrelange Pilotenausbildung, jahrelange Instandhaltung, und viel Geld über Jahre,

um das dafür notwendige Niveau der finanziellen Unterstützung zu erreichen." erklärte er. Milley zufolge konzentrieren die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen deshalb darauf, die Ukraine mit Luftabwehrfähigkeiten auszustatten. Heritage Foundation: US-Militär nicht in der Lage, auch nur einen Krieg zu gewinnen Im Mai erläuterte Joe Biden auf dem G7-Gipfel in Hiroshima dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij die Pläne, ukrainische Piloten in der Bedienung von F-16-Flugzeugen zu schulen. Gleichzeitig wies der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, darauf hin, dass Washington und seine Verbündeten noch nicht entschieden hätten, wer dem Kiewer Regime diese Flugzeuge in welchem Umfang überlassen würde. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte seinerseits am 16. Juni, dass er die genauen Bedingungen für die Übergabe der Kampfjets nicht nennen könne und fügte hinzu, dass dies von der Ausbildung der Piloten und der Einschätzung der Lage durch die Verbündeten abhänge. Er fügte hinzu, dass unter anderem die Niederlande und Dänemark ihre Absicht bekundet hätten, bereits in diesem Sommer mit der Ausbildung des ukrainischen Militärs zu beginnen. Wie Wladimir Putin auf der Plenarsitzung des Internationen Wirtschaftsforums Sankt Petersburg betonte, werden die russischen Streitkräfte, falls die Ukraine F-16 erhält, auch wenn diese außerhalb der Ukraine stationiert sind, Möglichkeiten zur Abwehr dieser Flugzeuge prüfen. Mehr zum Thema - Der Einsatz von Streumunition in der Ukraine ist für die NATO ein Akt der Verzweiflung

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.