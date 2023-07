Diplomat Russlands: Großbritannien wahrscheinlich an Terrorakt auf Krim-Brücke beteiligt

Der russische Diplomat Dmitri Poljanski hat bei der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erklärt, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass westliche, insbesondere britische Geheimdienste am ukrainischen Terrorakt auf die Krim-Brücke beteiligt gewesen seien.

Es könnte sein, dass britische Geheimdienste eine Rolle bei der Vorbereitung des ukrainischen Drohnenangriffs auf die Krim-Brücke gespielt hätten. Dies erklärte Dmitri Poljanski, stellvertretender ständiger Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, am Montag. Bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats machte Poljanski "das Kiewer Regime" für den Anschlag verantwortlich und deutete an, dass westliche Geheimdienste möglicherweise daran beteiligt gewesen seien. Er sagte: "Wir müssen erst noch herausfinden, inwieweit westliche, insbesondere britische Geheimdienste an der Vorbereitung und Durchführung dieses Anschlags beteiligt waren: Zu vieles deutet darauf hin." Großbritannien wies diese Anschuldigung jedoch zurück. Ein Sprecher des britischen Außenministeriums bezeichnete sie als "unbegründete Spekulation", wie Reuters berichtete. Moskau: Massiver Drohnenangriff auf die Krim gescheitert Poljanski sagte außerdem, dass es "keine Verurteilung dieses Terrorakts" von Kiews Unterstützern im Westen gegeben habe. US-Außenminister Antony Blinken sagte zu dem Angriff, es sei Sache der Ukraine, zu entscheiden, wie sie ihr Territorium schützen wolle. Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, interpretierte die Äußerungen Blinkens als Versuch, "die terroristischen Akte Kiews gegen russische Bürger und Einrichtungen zu rechtfertigen". Der russische Diplomat Poljanski gab seine Erklärungen ab, nachdem das Nationale Antiterrorkomitee Russlands Kiew beschuldigt hatte, einen "terroristischen Angriff" auf die wichtige Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, verübt zu haben, an dem zwei Überwasserdrohnen beteiligt gewesen sein sollen. Bei dem Angriff stürzte ein Teil der Fahrbahn ein. Außerdem wurde ein Ehepaar aus dem Gebiet Belgorod getötet, dessen 14-jährige Tochter verletzt wurde. Mehr zum Thema – Nach Terroranschlag auf Krim-Brücke: Russland meldet Zerstörung ukrainischer Drohnenbasis

