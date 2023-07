Erdoğan will mit Putin Kauf von Amphibienflugzeugen besprechen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über den Kauf von Amphibienflugzeugen aus Russland sprechen. Diese sollen zur Bekämpfung von Waldbränden beitragen.

Quelle: Sputnik © Witali Ankow

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat angekündigt, dass er den Kauf russischer Amphibienflugzeuge bei einem persönlichen Treffen mit Wladimir Putin besprechen wolle. Bei der Rückkehr vom NATO-Gipfel in Vilnius erklärte Erdoğan Reportern: "Wir gehen davon aus, dass wir bei einem persönlichen Treffen mit Herrn Putin über den Kauf mehrerer Amphibienflugzeuge sprechen werden, da diese einen sehr großen Einfluss auf die Brandbekämpfung haben." Erdoğan erinnerte daran, dass die Behörden bereits den Kauf von Flugzeugen und Hubschraubern für die Brandbekämpfung finanziert hätten, aber wenn zwei oder drei weitere in Russland gekaufte Amphibienflugzeuge hinzukämen, werde dies noch effektiver sein. Erdoğan erwartet Ankunft Putins: Getreide-Deal und Freilassung von Asow-Kämpfern auf der Agenda Nach Ansicht des türkischen Staatschefs ist die russische Ausrüstung sehr effizient beim Löschen von Bränden. Diese Flugzeuge seien in der Lage, Wasser aus dem Meer zu schöpfen und die Flammen in wenigen Minuten zu erreichen, hieß es. Erdoğan wies auch darauf hin, dass die Türkei bereits Millionen Lira für die Brandbekämpfung ausgegeben habe, einschließlich des Kaufs von Flugzeugen und Hubschraubern. In weiten Teilen der Türkei herrscht eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius, in einigen Regionen werden bis Freitag sogar über 44 Grad erwartet. Fast täglich kommt es in verschiedenen Teilen des Landes zu Waldbränden. Bereits im Februar dieses Jahres löschten russische Be-200-Tankflugzeuge Brände in der Gegend des Hafens Iskenderun, die nach Erdbeben entstanden waren. Im Jahr 2021 entsandte Moskau auf Ersuchen Ankaras eine kombinierte Luftstaffel von elf Flugzeugen, darunter drei Be-200, des Verteidigungsministeriums und des Ministeriums für Katastrophenschutz in den Süden der Türkei, um Waldbrände zu bekämpfen. Mehr zum Thema – Hitzewelle Cerberus: Südeuropa leidet unter dem extremen Wetter

