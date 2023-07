Erdoğan erwartet Ankunft Putins: Getreide-Deal und Freilassung von Asow-Kämpfern auf der Agenda

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat erklärt, dass er im August ein Treffen mit Wladimir Putin erwartet. Es ist geplant, die Situation um die Überstellung von Kommandeuren des Asow-Bataillons nach Kiew sowie den Getreide-Deal zu besprechen.

Quelle: AFP © Handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hofft, mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin die Situation im Zusammenhang mit der Übergabe der Anführer des Asow-Bataillons an Kiew durch Ankara zu erörtern. Überdies soll die Verlängerung des Getreide-Deals diskutiert worden. Geplant ist das Treffen für August. Der türkische Präsident äußerte sich diesbezüglich wie folgt: "Präsident Putin wird die Türkei im August besuchen, und ich denke, wir werden Gelegenheit haben, diese Fragen mit ihm wieder unter vier Augen zu besprechen." Erdoğan fügte auch hinzu, er rechne mit der Verlängerung des Getreideabkommens. Dabei behauptete er, Selenskij befürworte dieses. In Bezug auf die Position des russischen Präsidenten erklärte der türkische Staatschef: "Der russische Präsident Wladimir Putin hat einige Vorschläge gemacht, die wir berücksichtigen werden, und wir werden weiter daran arbeiten, eine Lösung für die Verlängerung dieses Abkommens zu finden." Meinung "Nicht unsere Aufgabe, dicke europäische Bürger zu füttern": Medwedew fordert Ende des Getreidedeals Ferner zeigte sich Erdoğan sicher, dass der Getreide-Deal unter anderem dank der Bemühungen der Türkei zweimal verlängert worden sei und dass in dieser Zeit mehr als zwei Billionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf die Weltmärkte geliefert worden seien. Unterdessen erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der Terminkalender des russischen Staatschefs Wladimir Putin sehe derzeit keine geplanten Telefongespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor. Peskow antwortete auf eine Frage zu den Gesprächen der beiden Politiker über die Beendigung des Getreide-Deals kurz und knapp: "Noch nicht." In ähnlicher Weise berichtete der Präsidentensprecher bereits am 10. Juli, dass es keine derartigen Pläne gebe. Mehr zum Thema - Niemand sollte überrascht sein, dass die Türkei gegen die Asowstal-Vereinbarung verstoßen hat

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.