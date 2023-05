USA im Wettbewerb gegen China: Biden bemüht sich um engere Beziehungen zu Indien

USA wollen Indien für ihren System-Wettbewerb gegen China gewinnen. Washington arbeitet derzeit in raschem Tempo daran, seine diplomatischen Beziehungen zu den Ländern im Pazifik zu vertiefen, um Chinas Machtausbau in der Region entgegenzutreten.

Quelle: AFP © Tobias Schwarz

US-Präsident Joe Biden wird im nächsten Monat den indischen Premierminister Narendra Modi im Weißen Haus empfangen und umwirbt damit einen indopazifischen Staatschef, mit dem er sich um engere Beziehungen bemüht, da die USA versuchen, Chinas "wachsendes Selbstbewusstsein in der Region zu bremsen", berichtete die Agentur Associated Press (AP). Modis Besuch am 22. Juni "wird die tiefe und enge Partnerschaft zwischen den USA und Indien und die warmen Bande der Familie und Freundschaft, die Amerikaner und Inder miteinander verbinden, bekräftigen", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch bei der Ankündigung des offiziellen Staatsbesuchs des indischen Führers. Washington baut sein diplomatisches Netz im Pazifik aus: USA eröffnen Botschaft in Tonga Seit seinem Amtsantritt bemüht sich Biden um die Wiederbelebung der Quad, einer internationalen Partnerschaft mit den USA, Australien, Indien und Japan. Doch im Gegensatz zu den anderen Quad-Ländern und weiteren wichtigen Verbündeten der USA hat Indien keine Sanktionen gegen Russland verhängt und die Militäroperation Russlands in der Ukraine nicht verurteilt. Russland ist Indiens größter Lieferant von Militärgütern. Während Biden versuchte, die Welt gegen Russland zu vereinen, steigerte Indien seine Einfuhren von russischem Öl. Dadurch konnte Indien seine Energielieferungen mit einem Preisnachlass erhöhen, während sich seine Wirtschaft von der Coronavirus-Pandemie erholen musste. Aber die USA haben angesichts des wachsenden Wettbewerbs gegen China stärkere wirtschaftliche Beziehungen zu Indien und anderen Ländern des indopazifischen Raums in den Vordergrund gestellt. Das hat bislang auch dazu beigetragen, die Differenzen zwischen den USA und Indien über Russland zu mildern. Mehr zum Thema – SOZ-Außenministertreffen: Indiens Top-Diplomat im Gespräch mit Amtskollegen aus China und Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.