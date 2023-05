SOZ-Außenministertreffen: Indiens Top-Diplomat im Gespräch mit Amtskollegen aus China und Russland

Russland ist auch in Eurasien nach wie vor ein gern gesehener Partner. Hochrangige Vertreter der Staaten der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit sind in Indien zusammengekommen. Der jetzige Besuch von Pakistans Außenminister ist zudem der erste Besuch eines Außenamtschefs aus Islamabad in Indien seit fast zwölf Jahren.

Quelle: AFP © Indian Ministry of External Affairs

Der indische Außenminister führte am Donnerstag im Vorfeld eines Treffens der Außenminister im Rahmen Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit Gespräche mit seinen Amtskollegen aus China und Russland. Russland: Ehemals für EU bestimmte Öllieferungen gehen nach Asien Subrahmanyam Jaishankar sagte, er habe mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang ausführliche Gespräche über die bilateralen Beziehungen geführt. "Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Lösung offener Fragen und der Gewährleistung von Frieden und Ruhe in den Grenzgebieten", twitterte er nach dem Treffen. Indien und China befinden sich seit drei Jahren in einem zeitweise heftigen Konflikt, in den beiderseits Tausende von Soldaten verwickelt sind, die entlang einer umstrittenen Grenze in der östlichen Region Ladakh stationiert sind. Jaishankar sagte auch, er habe mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow eine "umfassende Überprüfung der bilateralen, globalen und multilateralen Zusammenarbeit" vorgenommen. Analysten zufolge ist Indien wahrscheinlich besorgt über die sich vertiefenden Beziehungen zwischen Russland und China angesichts des sich in die Länge ziehenden Ukraine-Krieges. Die Beziehungen von Neu-Delhi nach Moskau, seinem langjährigen Verbündeten aus dem Kalten Krieg, sind nach wie vor stark. Doch "der wachsende Einfluss Pekings auf Moskau" könnte sich für Indien als "frustrierend" erweisen, kommentierte die Agentur AP. Die Außenminister der Mitglieder der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), in der Russland und China eine bedeutende Rolle spielen, trafen am Freitag im indischen Touristenzentrum Goa ein, wo sie über die Vertiefung der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit in der eurasischen Region beraten sollen. Ein Gipfeltreffen der Repräsentanten der SOZ-Mitgliedstaaten soll im Juli stattfinden. Indien wird in Goa den Außenminister seines Erzrivalen Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, im Rahmen des ersten Besuchs eines hochrangigen Beamten seit fast einem Jahrzehnt empfangen. Indien hat derzeit turnusmäßig auch in der SOZ den Vorsitz, neben der Staatengemeinschaft der G20. Mehr zum Thema - Außenminister Lawrow: Westliche Politik der Isolierung Russlands erleidet volle Niederlage

