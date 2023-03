Tiflis: Regierungskritische Protestformen mit ukrainischen "Anleihen" – Russische Flagge verbrannt

Die Proteste in der georgischen Hauptstadt Tiflis reißen nicht ab – und sie nehmen Zug um Zug Formen an, die vor bald zehn Jahren in der Ukraine "erprobt" wurden. Dabei werden ähnlich drastische Bilder erzeugt, die Wirkung auf die georgische Gesellschaft und das Ausland machen sollen.

Quelle: RT

Die Protestformen im georgischen Tiflis scheinen sich immer weiter denjenigen anzugleichen, die aus früheren, westlich geförderten Farbrevolutionen bekannt sind. Bei den aktuellen Kundgebungen in Georgien scheinen Organisatoren auf frühere Beispiele zurückzugreifen – nicht zuletzt auf den sogenannten "Euromaidan" in Kiew von 2013/14. So wurde, wie verschiedene Telegram-Kanäle berichten, während einer gegen die georgische Regierung gerichteten Demonstration in Tiflis heute eine russische Flagge verbrannt. Ebenfalls am heutigen Tag wurde zudem in Tiflis ein direkter Bezug zum ukrainischen Regimewechsel von 2013/14 dadurch hergestellt, dass die ukrainische Hymne während einer Kundgebung gespielt wurde. Außerdem sollen von der Menge der Protestierenden ukrainische nationalistische Parolen skandiert worden sein. Ein weiteres, sozusagen "kopiertes" Element der Protest-Technik besteht darin, dass die politischen Forderungen Schritt für Schritt radikalisiert werden. So wurde bei einer heutigen Kundgebung von der Tribüne gefordert, dass die georgische Regierung zurücktreten müsse und vorgezogene Parlamentswahlen einberufen werden sollten. Dabei hatte die Regierungspartei "Georgischer Traum" bereits bekannt gegeben, den umstrittenen Gesetzentwurf über ausländische Agenten aus dem Parlament zurückzuziehen. Überdies verlangten die Demonstranten, dass alle während der vergangenen Kundgebungen festgenommenen Personen wieder freigelassen werden müssten. Auch diese Forderung wurde von den Behörden bereits erfüllt. Mehr zum Thema - Kreml: Haben mit Georgiens Gesetzentwurf über "ausländische Agenten" nichts zu tun

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.