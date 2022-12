Moskau: Wettbewerb für Fotojournalismus "Andrei Stenin" 2023 hat begonnen

In Moskau beginnt der neunte nach Andrei Stenin benannte internationale Wettbewerb für Fotojournalismus. Die Annahme von Bewerbungen junger Fotoreporter aus der ganzen Welt wurde am Geburtstag des Fotokorrespondenten der Mediengruppe Rossija Segodnja eröffnet.

Quelle: Sputnik © Wladimir Astapkowitsch

Das Organisationskomitee des 9. Internationalen Wettbewerbs für junge Fotoreporter und Fo­to­repor­te­rinnen aus aller Welt kündigt die Annahme von Beiträgen für das Jahr 2023 an. Der Wettbewerb ist nach dem Fotojournalisten des Medienkonzerns Rossija Segodnja Andrei Steninbenannt, der im Sommer des Jahres 2014 bei einem Einsatz in der Nähe von Donezk ums Leben gekommen war. Traditionell beginnt der jährliche Fotowettbewerb am 22. Dezember, dem Geburtstag Stenins. Finalisten des Andrei-Stenin-Preises für Pressefotografie stehen fest (FOTOS) Fotoprofis im Alter von 18 bis 33 Jahren können ihre Arbeiten auf der Wettbewerbs-Website in russischer (http://stenincontest.ru), englischer (https://stenincontest.com) und chinesischer (https://cn.stenincontest.com) Sprache einreichen. Die Anzahl der Kategorien für das Jahr 2023 bleibt unverändert: "Allgemeine Nachrichten", "Sport", "Mein Planet" und "Porträt. Held unserer Zeit". In jeder Kategorie kann man ein Einzelfoto oder eine Serie einreichen. Die Annahme von Beiträgen ist bis einschließlich 28. Februar 2021 möglich. Das Preisgeld im Jahr 2023 wird jeweils 125.000 (umgerechnet 1.665 Euro), 100.000 (1.332 Euro) und 75.000 Rubel (999 Euro) für den ersten, zweiten und dritten Platz in einer Kategorie betragen. Der Gewinner des Grand Prix erhält 700.000 Rubel (9.322 Euro). Der diesjährige Wettbewerb behält die Tradition der Ausstellungsreisen seiner Gewinner in russische sowie ausländische Städte bei. Diese Tournee soll jungen Fotografen die Möglichkeit geben, ihre Arbeiten einem Publikum auf der ganzen Welt zu präsentieren und auf die aktuellsten Themen und Herausforderungen aufmerksam zu machen. Seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2014 fanden bereits Ausstellungen in über 40 Städten in Europa, Asien, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten statt. Oxana Oleinik, Kuratorin des Wettbewerbs und Leiterin der visuellen Projekte beim Medienkonzern Rossija Segodnja, sagte über den Start des Wettbewerbs für 2023: "Der Dezember ist für das Andrei-Stenin-Wettbewerbsteam immer voller Freude und Aufregung. Wir freuen uns auf die Arbeiten des neuen Jahres und hoffen auf neue Durchbrüche unserer Teilnehmer. Man sagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Die professionelle Fotowelt schätzt unseren Wettbewerb. Wir haben da einen Ruf, wir sind sehr stolz darauf, und wir werden unseren Weg fortsetzen. Und natürlich wünschen wir allen neuen Teilnehmern an unserem Wettbewerb viel Glück und Sieg!" Im Jahr 2022 wurde der internationale Wettbewerb für Fotojournalismus "Andrei Stenin" mit Unterstützung der größten russischen und internationalen Medien, Nachrichtenagenturen und Fotogemeinschaften durchgeführt. Einige Nominierungen wurden vom panarabischen Nachrichtensender Al Mayadeen und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz unterstützt. Über den Wettbewerb Der von Rossija Segonja und unter der Schirmherrschaft der UNESCO-Kommission der Russischen Föderation organisierte internationale Wettbewerb hat zum Ziel, junge Fotografen zu unterstützen und die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen des zeitgenössischen Fotojournalismus zu lenken. Er ist eine Plattform für junge Fotografen, die talentiert, einfühlsam und offen für alles Neue sind, in dessen Rahmen sie unsere Aufmerksamkeit auf Menschen und Ereignisse um uns herum richten. Moskau: Andrei Stenin Contest 2021 gestartet Russische Medienpartner des Wettbewerbs sind die WGTRK (Allrussische staatliche Fernseh- und Radiogesellschaft Russlands), die Online-Plattform SMOTRIM, der staatliche Fernsehsender Rossija-Kultura, der russische Fernsehsender Moskwa 24, die Nachrichtenagentur bzw. Radiosender Sputnik sowie der Fernsehsender bzw. Medienportal RT. Die internationalen Medienpartner des Wettbewerbs sind die südafrikanische Holding Independent Media, die südafrikanische Nachrichtenagentur ANA, die chinesische Shanghai United Media Group (SUMG), das chinesische Online-Portal China Daily, das chinesische Online-Portal The Paper und Al Mayadeen. Weitere Partner aus der Medienbranche sind die Union der Journalisten Russlands, das Informationsportal YOung JOurnalists, das Portal Russian Photo und das Portal Photo-study.ru (alle aus Russland). Mehr zum Thema - Kiew hat gelogen: Russischer Kriegsreporter Andrey Stenin ist tot

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.