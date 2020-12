Moskau: Andrei Stenin Contest 2021 gestartet

In Moskau beginnt der siebte Internationale Andrei Stenin Contest für Fotojournalismus. Die Annahme von Bewerbungen junger Fotoreporter aus der ganzen Welt wurde am Geburtstag des Fotokorrespondenten der Mediengruppe Rossia Segodnja eröffnet.

Fotografen im Alter von 18 bis 33 Jahren können ihre Fotos online unter stenincontest.ru auf Russisch, Englisch und Chinesisch einreichen, berichtet RIA Nowosti.

Der Wettbewerb umfasst Serien- und Einzelfotos in vier Kategorien: "Allgemeine Nachrichten", "Sport", "Mein Planet" und "Porträt. Held unserer Zeit".

In jeder Kategorie kann ein Einzelfoto oder eine Serie eingereicht werden.

Die Annahme von Beiträgen ist bis einschließlich dem 28. Februar 2021 möglich.

Der Preisfonds im Jahr 2021 wird jeweils 125.000, 100.000 und 75.000 Rubel für den ersten, zweiten und dritten Platz in einer Kategorie betragen. Der Gewinner des Grand Prix erhält 700.000 Rubel.

Im vergangenen Jahr gewann der spanische Fotograf Luis Tato mit seiner Serie "Terroranschlag im DusitD2 Hotel" den Grand-Prix im Andrei Stenin Contest 2020.

Andrei Stenin war ein russischer Fotojournalist, der am 22. Dezember 1980 in der Stadt Petschora geboren wurde. Ab dem 5. August 2014 verlor seine Redaktion den Kontakt zu Stenin, der sich auf einer Geschäftsreise in der Ostukraine befand. Am 3. September 2014 wurde bekannt, dass er Anfang August in der Nähe von Donezk getötet worden war. Das Auto, in dem er zu einem redaktionellen Auftrag unterwegs war, geriet unter Beschuss und brannte aus.

Andrei Stenin wurde posthum mit dem Tapferkeitsorden der Russischen Föderation für Mut und Heldentum bei der Erfüllung seiner beruflichen Pflichten ausgezeichnet.

