Medienberichte: USA halten russischen Truppenabzug für "Ausflucht"

Nach Angaben der US-Geheimdienste wolle Russland mit der Meldung über einen Truppenabzug "die USA in die Irre führen", so die Zeitung The Washington Post. Außerdem befürchte Washington, dass Moskau die Übung in Weißrussland als Vorwand für einen Angriff nutze.