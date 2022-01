WTO-Schlichter erlauben China Strafzölle von 645 Millionen US-Dollar auf US-Importe

China darf erneut US-Importe in Millionenhöhe mit Strafzöllen belegen. Ein Schlichter der Welthandelsorganisation (WTO) setzte den Betrag auf 645 Millionen US-Dollar fest, wie aus seinem am Mittwoch in Genf veröffentlichten Schiedsspruch hervorgeht. Die USA kritisieren das Urteil.