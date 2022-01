Lukaschenko prophezeit: Nächstes Ziel internationaler Terroristen heißt Usbekistan

Die Staatschefs der sechs OVKS-Mitgliedstaaten haben am Montag über den Umsturzversuch in Kasachstan und den angelaufenen Einsatz der OVKS-Friedenstruppen in dem Land konferiert. Die Rede des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko gab einen Ausblick auf mögliche künftige Krisenherde in der Region.