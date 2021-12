Scholz lädt ein: G7-Gipfel 2022 in Deutschland wird mehr als 160 Millionen Euro kosten

Der für das kommende Jahr geplante G7-Gipfel in Bayern wird nach ersten Berechnungen mindestens 160 Millionen Euro kosten – und damit noch viel teurer als der im Jahr 2015. Über die Beteiligung des Bundes muss noch abgestimmt werden.

Ab dem 1. Januar wird Deutschland die Präsidentschaft in der G7 übernehmen. Stattfinden soll das nächste Gipfeltreffen der "Gruppe der Sieben" vom 26. bis 28. Juni 2022 auf Schloss Elmau in Bayern. Gastgeber wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sein. Erste Berechnungen gehen von Kosten in der Höhe von mindestens 166,1 Millionen Euro aus, um die Regierungsdelegationen aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada willkommen zu heißen.

Dies teilte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Mitgliedern des bayerischen Haushaltsausschusses in einem Schreiben mit:

"Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und einer zum jetzigen Zeitpunkt noch gänzlich unklaren Einsatzsituation ist mit Gesamtkosten (...) für die Absicherung (...) von überschlägig rund 166,1 Millionen Euro zu rechnen."

Die Mittel müssen vom Haushaltsausschuss noch freigegeben werden. Allein 147 Millionen Euro sind für die Polizei vorgesehen. Für deren Einsatz müssen Gebäude und Räumlichkeiten angemietet, Grundstücke gepachtet sowie Maschinen und Geräte angeschafft werden.

Hinzu kommen Sicherheitsausrüstungen und satellitengestützte Kommunikationssysteme. Einen weiteren Kostenfaktor stellt der Brand- und Katastrophenschutz mit 11 Millionen Euro dar, dann folgen 386.000 Euro für den Verfassungsschutz. Inwieweit sich der Bundeshaushalt an den Kosten beteiligt, muss noch geklärt werden.

Der letzte G7-Gipfel auf deutschem Boden fand im Jahr 2015 ebenfalls auf Schloss Elmau statt und kostete damals etwa 135 Millionen Euro. Die Sicherung übernahmen seinerzeit 20.000 Polizisten.

