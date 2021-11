Pfizer-Chef: COVID-19-Auffrischungsimpfung offenbar jährlich erforderlich

Impfungen gegen COVID-19 sollen künftig wahrscheinlich jedes Jahr aufgefrischt werden, so Pfizer-CEO Albert Bourla am Dienstag bei einem Treffen des Atlantic Council in Washington. Für mehr Klarheit seien jedoch noch weitere Forschungsdaten abzuwarten, sagte er.