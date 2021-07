Nach zwangsweisem Halt: "Ever Given" darf am Mittwoch wieder in See stechen

Die Behörde des Suezkanals, die Schiffseigner in Japan und die Versicherung in Großbritannien haben sich auf eine Weiterfahrt des Containerschiffes "Ever Given" geeinigt. Die Höhe der Entschädigung geben sie nicht bekannt. Ein Schleppschiff als Geschenk ist Teil des Deals.

Quelle: Reuters © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany