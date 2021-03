Mega-Containerschiff auf Grund gelaufen – Suezkanal blockiert

Ein voll beladenes Mega-Containerschiff ist im Suezkanal in der Nacht zu Mittwoch auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Mehrere Schlepperboote waren laut dpa zunächst rund um das Schiff im Einsatz und versuchten ihn aus der festgefahrenen Lage zu befreien. Sowohl nördlich als auch südlich des Kanals bildeten sich Staus von Containerschiffen.

Nach Angaben der Schiffsradare handt sich um den Frachter "Ever Given", der laut der Internetplattform vesselfinder.com 400 Meter lang, 59 Meter breit und vollbeladen etwa 220.000 Tonnen schwer ist. Die "Ever Given" ist ein Schiff von neuartiger Bauart – ein sogenanntes "Ultra Large Container Ship" oder auch "Megaboxer" genannt. Es gehört zu den größten und schwersten derzeit eingesetzten Containerschiffen. Einige Schiffe dieser Bauart sind von massiv, um etwa den Panama-Kanal zu durchqueren.

Das 2018 gebaute Schiff fährt unter der Flagge Panamas. Es war unterwegs von China gekommen nach Rotterdam in den Niederlanden. Nach ursprünglichen Berichten hieß es, an Bord des Frachters sei es zu einem Stromausfall gekommen. Die britische Zeitung The Guardian zitiert das Schiffsberteiber-Unternehmen Evergreen Marine:

"Der Frachter lief unerwartet auf Grund – vermutlich nachdem ein Windstoß in getroffen hat."

Die "Ever Given" gehört zu einem großen Konvoi von Schiffen, die den Suezkanal Richtung Norden passieren sollten. Vor der "Ever Given" fuhr das Containerschiff "Maersk Denver". Von Bord der "Maersk Denver" berichtete Julianne Cona laut The Guardian, die "Ever Given" habe sie "beinahe gerammt". Es habe den Anschein als sei die "Ever given" nun "super festgeklemmt".

"Da waren eine Menge Schleppern, die versuchten sie [die "Ever Given"] zu ziehen und drücken, aber sie bewegt sich nirgendwo hin. Nun ist hier ein kleiner Bagger, der versucht ihren Rumpf auszugraben."

Auf Twitterbildern ist zu sehen, wie der Bagger am Bug des Schiffes operiert:

Look at the size of the ship blocking the #SuezCanal if you zoom into the bow of the ship you can see a digger for size reference pic.twitter.com/428ha5ejav — Brendan Cruise (@brendancruise) March 23, 2021

Es ist derzeit noch unklar, wann die Schifffahrtsstraße wieder freigegeben werden kann. Eine Mitteilung der Suezkanalbehörde SCA liegt laut dpa und reuters derzeit noch nicht vor.

