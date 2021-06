Kanada will Olympische Winterspiele 2022 in China für politische Zwecke nutzen

Kanadas Premierminister Justin Trudeau will aus Anlass der kommenden Olympischen Winterspiele in Peking auf die "Menschenrechtsverletzungen" in China hinweisen. Er hebt den Zeigefinger, doch die Faust ballen und zum Boykott aufrufen, will er nicht. Die USA fordern dagegen den Boykott.