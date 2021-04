Donbass: Vierjähriger Junge beigesetzt, der bei mutmaßlichem ukrainischem Drohnenangriff starb

Am Montag wurde in der selbsternannten Volksrepublik Donezk (DVR) ein vierjähriger Junge beigesetzt, der am Samstag mutmaßlich nach einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden war, wie die Leitung der DVR-Volksmiliz behauptet. Die Ukraine weist ihre Beteiligung an dem Vorfall zurück.