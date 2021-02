USA freuen sich über wachsenden Widerstand gegen Nord Stream 2 in der EU

Ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin macht deutlich: Grundsätzlich stehen die USA in "Gegnerschaft zu Nord Stream 2" – wegen des "bösartigen Verhaltens Russlands". Laut Medienberichten sind die USA gesprächsbereit. Sie stellen aber Bedingungen an Deutschland.