Kommunalwahlen in Thüringen

Im Freistaat Thüringen finden am Sonntag Kommunalwahlen in zahlreichen Landkreisen, Städten und Gemeinden statt. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die anstehenden Europa- und Landtagswahlen.

Quelle: Gettyimages.ru © Michael Reichel/dpa

In Thüringen haben am Sonntagmorgen die Wahllokale für die regulären Kommunalwahlen geöffnet. Mehr als 1,7 Millionen Thüringer sind aufgerufen, 13 Landräte, 94 Bürgermeister und Oberbürgermeister sowie mehrere Ortsteilbürgermeister, Kreistage, Gemeinde- und Stadträte sowie Ortsteilräte zu wählen. Die Wahl gilt als Test für die anstehenden Europawahlen im Juni und die Landtagswahlen im September. Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie die AfD nach zahlreichen medialen Kampagnen der vergangenen Wochen abschneidet. Nach ersten Berichten des Mitteldeutschen Rundfunks sind die Wahllokale "gut besucht". Mehr zum Thema - Wahlumfrage: Gewinne für Grüne – Verluste für AfD

