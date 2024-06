Medienbericht: Neun Verletzte bei Munitionsexplosion auf tschechischem Truppenübungsplatz

Bei einer Explosion von Munition auf dem Truppenübungsplatz Libava in der Tschechischen Republik sind mindestens neun Menschen verletzt worden. Das berichtet der Fernsehsender CT24. Dort heißt es: "Neun Soldaten wurden verletzt, zwei von ihnen wurden mit dem Hubschrauber abtransportiert." Acht der Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Über ihren Zustand ist derzeit nichts bekannt. Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie. — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024 In einer Mitteilung des tschechischen Militärs heißt es: "Wir haben es mit einem schweren Unfall auf dem Truppenübungsplatz Libavá zu tun, bei dem nicht näher bezeichnete Munition explodierte. Leider gibt es Verletzungen am Unfallort. Wir versuchen, so schnell wie möglich Hilfe zu leisten, der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Vorfall wird von der Militärpolizei behandelt." Einer der Verletzten konnte vor Ort versorgt werden. Vier kamen in die Universitätsklinik, die übrigen vier in das Militärkrankenhaus in Olmütz. 2014 hatte es eine Explosion in einem tschechischen Munitionsdepot gegeben, für die die damalige tschechische Regierung Russland verantwortlich machte; was in den sozialen Netzwerken in Tschechien dazu führt, dass die eine Seite des politischen Spektrums abermals den gleichen Vorwurf macht, während die andere Seite darüber witzelt, das seien sicher wieder Mischkin und Tschepiga gewesen (die angeblich die Skripals vergiftet haben sollten): ❗️Výbuch munice ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Je to akce ruských záškodníků Miškina a Čepigy, nebo neodborná manipulace při výcviku Ukrajinců. 🤡https://t.co/kNlUwsXiYY — tlustý tenký (@TlustyTenky) June 17, 2024 "Munitionsexplosion auf dem Truppenübungsplatz Libavá. Es handelt sich um das Vorgehen der russischen Schurken Mischkin und Tschepiga oder um unfachmännische Manipulation bei der Ausbildung der Ukrainer." Mehr in Kürze

