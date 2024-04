Düsseldorf: Rapper wurde vor eigenem Lokal erschossen

Der 38-jährige Besitzer eines Lokals in Düsseldorf ist in der Nacht zu Sonntag vor seinem eigenen Lokal mehrfach angeschossen worden und verstarb noch am Tatort. Der Täter konnte vor Ort von der Polizei festgenommen werden. Bei dem Opfer soll es sich um den Rapper "Aleks M" handeln.

© Webseite: Webseite WDR

Am frühen Morgen des 28. April wurde gegen 2:45 Uhr ein Wirt vor seiner Gaststätte in der Herzogstraße in der Düsseldorfer Friedrichstadt erschossen. Laut Informationen der Welt-Zeitung soll es sich dabei um den Musiker "Aleks M" handeln, der kurzzeitig in den 2010er-Jahren in der deutschen Hip-Hop-Szene aktiv war. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und Polizei teilte mit, dass eine Mordkommission eingesetzt wurde, nachdem der Schütze, ein 52-jähriger Kosovare, festgenommen wurde. Kassel: 32-Jähriger schießt auf Passanten an Bushaltestelle – zwei Verletzte Laut bisherigen Ermittlungen kam es vor dem Ereignis zu einem eskalierenden Streit in dem Lokal, an dem der Besitzer verbal beteiligt war. Der Disput soll sich dann vor das Lokal verlagert haben. Der Mann, den die Düsseldorfer Polizei nach der Festnahme als mutmaßlich Tatverdächtigen identifizierte, soll unmittelbar vor dem Lokal mehrere Schüsse auf den Wirt abgegeben haben. Nach dem Waffenereignis soll er zurück in das Lokal gegangen sein. Die Besatzung eines Streifenwagens, die kurz nach den tödlichen Schüssen eingetroffen ist, fasste den Täter vor dem Lokal, wobei dieser eine Schusswaffe in Händen hielt. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Polizisten und alarmierte Rettungskräfte versuchten den 38-jährigen Wirt zu reanimieren. Dies gelang jedoch nicht. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen vor dem Lokal. Laut Informationen der Ermittler lebt der Täter in Deutschland und verfügt über einen festen Wohnsitz. Er stamme aus dem Kosovo, so die Düsseldorfer Polizei. Zu den Hintergründen der Tat werde ermittelt. Die dem Springer-Verlag zugehörige Welt-Zeitung erwähnte in einem Artikel zu der Tat, dass es sich bei dem Opfer um den Rapper "Aleks M" handeln soll, der unter anderem in den 2010er-Jahren Songs mit "Kollegah" und "Sun Diego" veröffentlicht wie auch Titel auf Serbisch aufgenommen hatte. Mehr zum Thema – Zwei Ukrainer vor Einkaufszentrum in Murnau erstochen – Tatverdächtiger festgenommen

