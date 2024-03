Kassel: 32-Jähriger schießt auf Passanten an Bushaltestelle – zwei Verletzte

Ein unbekannter Mann aus Kassel hat laut Polizei in der Wilhelmshöher Allee am Montag auf Passanten geschossen. Dabei wurden offenbar zwei Personen verletzt. Bei dem Täter könnte es sich um einen Wiederholungstäter handeln.

Quelle: www.globallookpress.com © Uwe Zucchi

Am Montagmorgen hat ein Einzeltäter in Kassel Schüsse auf zwei Personen abgegeben. Die Polizei fahndete sofort mit einem größeren Aufgebot nach dem Unbekannten, der offenbar an der Haltestelle Kirchweg aus einiger Distanz zwei Passanten verletzt hatte. Die Opfer, zwei Männer im Alter von 23 und 51 Jahren, riefen um kurz vor 9 Uhr den Notruf der Polizei. Das berichtet die Bild am Montag. Messer in der Tasche – Immer mehr Gewalt an deutschen Schulen Der Zugriff durch die Beamten erfolgte am Mittag: Ein Spezialeinsatzkommando konnte den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung in Kassel festnehmen. Der 32-Jährige machte laut der Polizei einen verwirrten Eindruck. Nach ersten Ermittlungen schoss der Täter mit einer Luftdruckwaffe auf die Opfer. Beide Männer müssen nach derzeitigen Erkenntnissen in Krankenhäusern operiert werden. Sie wurden durch die Schüsse am Bein beziehungsweise im Gesicht verletzt. Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine Anhaltspunkte vor. Mehr zum Thema - Versuchter Totschlag in Oberbayern: Mann rast absichtlich in Menschengruppe – zwei Verletzte

