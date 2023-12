Cuxhaven: Mädchen sticht in Klassenraum auf Mitschülerin ein

Eine Jugendliche hat in einer Schule in Cuxhaven eine Mitschülerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr, die Situation sei bereinigt.

Quelle: Legion-media.ru © Maximilian Koch / Imago Images

In einer Schule in Cuxhaven hat ein Mädchen eine Mitschülerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe keine Lebensgefahr. In einem Post auf X sprach die Polizei von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Die Situation sei mittlerweile bereinigt, es bestehe keine Gefahr mehr. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt. An einer Schule in #Lüdingworth ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendlichen gekommen. In deren Folge ist eine Schülerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Die Situation ist bereinigt, es besteht daher keine Gefahr mehr! — Polizei Cuxhaven (@Polizei_CUX) December 21, 2023 In einem früheren Post hatte es geheißen, dass Polizei und Rettungskräfte in der Grund- und Hauptschule in dem Cuxhavener Stadtteil Lüdingworth vor Ort seien. Besorgte Eltern sollten darüber informiert werden, dass kein Grund bestehe, zur Schule zu fahren. Die Tat ereignete sich im Klassenraum der Schule vor den Augen der Mitschüler. Es sei noch unklar, ob sich auch eine Lehrkraft im Raum befunden habe. Mehr zum Thema – Offenburg: Jugendlicher schießt auf Mitschüler – Opfer stirbt im Krankenhaus

