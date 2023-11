Amok-Alarm: Zwei Bewaffnete in einer Schule in Hamburg

In einer Schule im Hamburger Nobelviertel Blankenese sollen sich zwei bewaffnete Männer in einem Klassenraum verbarrikadiert haben. Wie die "Bild" berichtet, sollen Spezialeinheiten die Schule bereits gestürmt haben.

Laut einem Bericht der Bild sind am Mittwoch zwei bewaffnete Personen in ein Klassenzimmer einer Schule im Hamburger Nobelviertel Blankenese eingedrungen. Die Polizei sprach auf X von einer Bedrohungslage an der Schule: Derzeit liegen Hinweise auf eine Bedrohungslage an der Stadtteilschule #Blankenese vor. Polizeikräfte sind bereits vor Ort und treffen erste Maßnahmen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023 "Derzeit liegen Hinweise auf eine Bedrohungslage an der Stadtteilschule Blankenese vor. Polizeikräfte sind bereits vor Ort und treffen erste Maßnahmen", so die Hamburger Polizei auf X. Der Einsatz in Hamburg-Blankenese läuft bereits seit 11 Uhr am Vormittag. Polizeibeamte haben bereits die Schule in #Blankenese betreten und überprüfen die Hinweise.Informationen zu einer Anlaufstelle für Eltern etc. folgen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023 Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, wurde eine Lehrerin der Schule von zwei Schülern mit einer Schusswaffe bedroht. Der Polizei sei weiter berichtet worden, dass die beiden Verdächtigen im Anschluss den Klassenraum verlassen und unerkannt geflüchtet sein sollen, sagte ein Polizeisprecher. Schwer bewaffnete Spezialkräfte hatten die Schule betreten, die Polizei sprach von einem "taktischen Vorgehen", wie die Hamburger Morgenpost weiter berichtete. Alle Räume wurden demnach durchsucht. Derzeit sei noch nicht klar, ob sich die mutmasslich bewaffneten Schüler noch in dem Gebäude aufhalten. Verletzte gebe es derzeit nicht. Über der Schule kreisten Polizeihubschrauber. Es wurden zudem umfassende Verkehrsmaßnahmen im Umfeld der Frahmstraße getroffen. Die Polizei bat, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die ersten Schüler wurden von Polizeikräften aus der Schule begleitet. Sie wurden zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße 365 gebracht, teilte die Polizei Hamburg auf X mit. Dort könnten sich auch Eltern einfinden.

