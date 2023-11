Deutschland liefert weitere 25 Leopard-Panzer an Kiew

Obwohl Kiews Gegenoffensive eindeutig gescheitert ist, wird Berlin dieses Jahr voraussichtlich 5,4 Milliarden Euro für Militärhilfe an die Ukraine ausgeben, berichten Beamte. So hat die Bundesrepublik Kiew unter anderem weitere 25 Leopard-Panzer geliefert.

Am Mittwoch hat die Bundesregierung bekannt gegeben, dass Deutschland der Ukraine weitere 25 Leopard-Panzer zur Verfügung gestellt hat. Mit dieser jüngsten Lieferung erhöht sich die Gesamtzahl der Fahrzeuge, die Berlin an das osteuropäische Land übergeben hat, auf 115, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung.

Wie in der Erklärung erwähnt, haben Deutschland und Dänemark ein gemeinsames Projekt gestartet, um Kiew mit älteren Modellen des Kampfpanzers Leopard 1A5 zu versorgen. Mit der jüngsten Lieferung erhielt die Ukraine zudem fast zwei Dutzend Aufklärungsdrohnen und fünf neue Drohnenboote. Außerdem lieferte Berlin insgesamt 12 neue gepanzerte Mannschaftstransporter, sechs Luftraumüberwachungsradare sowie rund 30 Militärlastwagen und 30.000 Sätze Winterkleidung nach Kiew.

Nach Angaben der Regierung wird Berlin in diesem Jahr 5,4 Milliarden Euro für Militärhilfe an Kiew bereitstellen. Der größte Teil dieser Mittel ist für Ausbildungsprogramme sowie die Lieferung militärischer Ausrüstung an die Ukraine bestimmt. Ein Teil des Budgets ist jedoch auch für den Ersatz der deutschen Militärausrüstung und die Unterstützung der Europäischen Friedensfazilität (EPF) vorgesehen. Die EPF deckt nach Angaben der Regierung die Kosten, die den EU-Mitgliedern bei der Bereitstellung wichtiger militärischer Unterstützungsleistungen für die Ukraine entstehen.

Im kommenden Jahr will Berlin die Summe, die es für die Unterstützung der Kriegsanstrengungen der Ukraine ausgibt, fast verdoppeln. Nach Angaben der Regierung belaufen sich die Zusagen für militärische Unterstützung im Jahr 2024 bereits auf rund 10,5 Milliarden Euro.

Die neuen Zahlen kommen Monate nach dem Beginn der sogenannten Gegenoffensive der ukrainischen Armee Anfang Juni, von der weithin angenommen wird, dass sie keine greifbaren Ergebnisse gebracht hat. Der Operation ging eine massive militärische Unterstützungskampagne des Westens für Kiew voraus, bei der die USA und ihre Verbündeten Hunderte von schweren Waffen an die Ukraine lieferten.

Nach jüngsten Schätzungen des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu hat das ukrainische Militär seit dem 4. Juni mehr als 90.000 tote oder verwundete Soldaten zu beklagen. Zudem verlor Kiew rund 600 Panzer und mehr als 1.900 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Typen.

Regelmäßig veröffentlicht das ukrainische Militär Videos, in denen zu sehen ist, wie an Kiew geliefertes westliches Militärgerät von Drohnen, Artillerie, Hubschraubern und weiteren Waffen zerstört wird. Vergangene Woche veröffentlichte die russische Schnelle Drohnen-Eingreiftruppe – eine Einheit, die sich auf den Einsatz von Kamikaze-Drohnen mit First-Person-View (FPV) spezialisiert hat – Videos, die zeigen, wie ihre unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) in nur zwei Tagen drei Leopard-Panzer zerstörten.

Kirill Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, erklärte vergangene Woche, dass die Truppen in Kiew ihre Operationen zu Fuß durchführen und nur minimal schwere Panzer einsetzen. Früheren Berichten in den westlichen Medien zufolge musste das ukrainische Militär seine Taktik ändern, nachdem es in den ersten Wochen der Gegenoffensive schwere Verluste an Ausrüstung erlitten hatte.

In dieser Woche erklärte der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte Waleri Saluschny gegenüber dem Magazin The Economist, dass die Kriegsparteien "ein technisches Niveau erreicht haben, das uns in eine Patt-Situation bringt". Er sagte auch, dass eine solche Situation Russland aufgrund seiner größeren Bevölkerung und Ressourcen in eine bessere Position bringt.

