Die Produktionsmenge von Panzern in Russland steigt um ein Siebenfaches

Die Zahl der in Russland produzierten Panzer hat sich versiebenfacht. Die Herstellung bestimmter militärischer Güter ist im vergangenen Jahr sogar um das Sechzigfache gestiegen. Dies geht aus den Daten des russischen Rüstungsunternehmens Rostec hervor.

Quelle: Sputnik © Alexei Malgawko

Das staatliche russische Rüstungsunternehmen Rostec hat nach eigenen Angaben im Laufe des Jahres die Produktion von Panzern um das Siebenfache, von leichten gepanzerten Fahrzeugen um das Viereinhalbfache und die Herstellung einiger Munitionstypen um das Sechzigfache gesteigert. Der Leiter des Staatsunternehmens Sergei Tschemessow wörtlich: "Allein in einem Jahr stieg die Produktion von Panzern um das 7-Fache, von leichten gepanzerten Fahrzeugen – SPz, Luftlande-Schützenpanzern, gepanzerten Wagen – um das 4,5-Fache, von Artillerie und Mehrfachraketenwerfern um das 2,5-Fache, von Munition und einigen Arten von Produkten um das 60-Fache." Ende Oktober wurde bekannt, dass Rostec dem russischen Verteidigungsministerium eine weitere Charge von BMP-3-Schützenpanzern übergeben hat, die mit einer Reihe zusätzlicher Schutzvorrichtungen ausgestattet sind. Analyse Pessimismus im Westen wächst: Ukrainische Armee zeigt deutliche Auflösungserscheinungen Im September kündigte der Kalaschnikow-Konzern die Eröffnung neuer Produktionsstätten für gelenkte Artilleriegranaten an. Die neuen Anlagen würden es ermöglichen, die Produktion von Hochpräzisionsmunition zu erhöhen. Im August gab die Holdinggesellschaft Wyssokototschnyje Komplexy bekannt, dass sie die Liefermengen von Luftlande-Schützenpanzern BMD-4M und gepanzerten Mannschaftstransportwagen BTR-MDM für die russischen Streitkräfte erhöhe. Auch westliche Medien bestätigten unter Berufung auf Experten, dass Russland die Produktion von Raketen, Panzern und anderen Waffen trotz der westlichen Sanktionsbeschränkungen erheblich steigern konnte. Mehr zum Thema – Medienbericht: EU will Sanktionen gegen Russland ausweiten

