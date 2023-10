Neue Umfrage sieht AfD in Sachsen-Anhalt vorn – Ampel bei 17 Prozent

Der Höhenflug der AfD in den Umfragen setzt sich fort. Nun sieht eine aktuelle Erhebung die Partei auch in Sachsen-Anhalt auf Platz eins – knapp vor der CDU. Die Ampelparteien werden zunehmend marginalisiert und kommen zusammen auf nur noch 17 Prozent.

Quelle: www.globallookpress.com © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine aktuelle Meinungsumfrage sieht die AfD nun auch in Sachsen-Anhalt vorn. Laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für das Springerblatt Bild käme die AfD mit 33 Prozent auf Platz eins. Das sind vier Prozentpunkte mehr als bei der letzten Erhebung im Juni. Die CDU kann zwar ebenfalls einen Prozentpunkt zulegen, rutscht mit 32 Prozent aber auf den zweiten Platz. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • INSA/BILD: AfD 33 % | CDU 32 % | DIE LINKE 9 % | SPD 8 % | GRÜNE 5 % | FDP 4 % | Sonstige 9 %➤ Verlauf: https://t.co/lMOn56cNLK🗓️ Landtagswahl: vsl. Frühjahr 2026 #ltwlsa#ltwstpic.twitter.com/JyBGD6LhLz — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) October 24, 2023 Finster sieht es für die im Bund regierende Ampel aus. Die FDP büßt zwei Prozentpunkte ein und würde mit ihren aktuell vier Prozent an der Fünfprozenthürde scheitern. SPD und Grüne verlieren jeweils einen Prozentpunkt und kommen auf acht bzw. fünf Prozent. Damit erreichen die Ampelparteien zusammen nur noch 17 Prozent. Auch die gegenwärtig in Magdeburg regierende Koalition aus CDU, SPD und FDP könnte ihre Arbeit nicht fortsetzen. Die Linke bleibt stabil bei neun Prozent. Die künftige Partei der früheren Linken, Sahra Wagenknecht, fand bei der Umfrage noch keine Berücksichtigung. Sonstige Parteien kommen zusammen ebenfalls auf neun Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als im Juni. Für die INSA-Umfrage wurden vom 16. bis zum 23. Oktober 2023 insgesamt 1.000 Bürger aus Sachsen-Anhalt online befragt. Die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt soll erst im Frühjahr 2026 stattfinden. Mehr zum Thema - Erste Wahlumfrage nach Linken-Spaltung prophezeit Wagenknecht-Partei bundesweit 12 Prozent

