Angriffe auf Politiker und Parteibüros nehmen zu

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurden fast doppelt so viele verbale und tätliche Angriffe auf Politiker von Parteien registriert, die im Bundestag vertreten sind. Besonders die Parteien der Ampel-Koalition sind betroffen.

Quelle: www.globallookpress.com © Harry Haertel/imago-images

Angriffe auf Politiker von Parteien, die im Bundestag vertreten sind, haben seit Jahresbeginn zugenommen. Das geht aus den Antworten des Bundesinnenministeriums auf zwei parlamentarische Anfragen der AfD hervor. Schnecken-Post? Bundesregierung will Brieflaufzeiten verlängern Demnach wurden in der ersten Jahreshälfte bundesweit 739 verbale und tätliche Angriffe registriert, fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Angriffe auf Einrichtungen von Parteien wie Parteibüros stieg im selben Zeitraum von 214 auf 281. Die Parteien der Regierungskoalition sind zahlenmäßig am häufigsten betroffen. Allein 301 Angriffe zielten auf Vertreter von Bündnis90/Die Grünen, 153 auf Mitglieder der SPD und 80 auf FDP-Politiker. In den meisten Fällen blieb es bei Beleidigungen und Bedrohungen. Es kam aber auch zu Fällen von Körperverletzung. Im Februar wurden ein Stadtrat der AfD und sein Begleiter beschimpft und geschlagen. Im April wurde ein AfD-Mitarbeiter in Fürth am Wahlkampfstand mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Mehr zum Thema – Forsa-Umfrage: Ampel-Koalition hat ein Viertel ihrer Wähler verloren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.