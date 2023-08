Lehrermangel in Baden-Württemberg: "Wie viel Blödheit auf ein einziges Plakat passt"

Mit lila Großbuchstaben auf gelbem Hintergrund macht ein Werbeplakat am Flughafen Stuttgart auf die Kampagne für das Anwerben neuer Lehrkräfte des Landes Baden-Württemberg aufmerksam. Kritiker werfen dem "grünen" Kultusministerium "Niveaulosigkeit" und "Geringschätzung" von Pädagogen vor.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Arnulf Hettrich

In der Ankunftshalle des Stuttgarter Flughafens sorgt ein Großplakat aktuell für Aufregung. Mit lila Großbuchstaben auf gelbem Hintergrund ruft es laut "Hurraaa!", um so auf das Anwerben neuer Lehrkräfte für das Bundesland Baden-Württemberg aufmerksam zu machen. Weiter geht der Aufruf: "Gerade gelandet und keinen Bock auf Arbeit morgen?" Und unter Missachtung jeglicher Rechtschreibung und Zeichensetzung lautet die Antwort: "Mach was dir Spaß macht und werde Lehrer*in." 250.000 Euro habe das Kultusministerium von Baden-Württemberg seine Kampagne die Steuerzahler kosten lassen, weiß Die Welt. Kritische Stimmen zu dem Plakat, wie die der Landesvorsitzenden des Realschullehrerverbandes Karin Broszat, warfen dem Kultusministerium "Niveaulosigkeit" und "Geringschätzung" von Pädagogen vor: "Man wusste vor dieser Kampagne nicht, wie viel Blödheit auf ein einziges Plakat passt. Die Verantwortlichen sollten sich in Grund und Boden schämen." „Man wusste vorher nicht, wie viel Blödheit auf ein einziges Plakat passt“ via @welthttps://t.co/6lAHYIoGCv — bitterlemmer (@bitterlemmer) August 3, 2023 Verband: "Verantwortungsloses Spiel mit Vorurteilen" Analyse Depressionen, Essstörungen, Impfschäden: Kinder zahlten hohen Preis für die Corona-Politik Der Verband "Bildung und Erziehung Baden-Württemberg" bezeichnete das Plakat sogar als "Beleidigung" und Schlag ins Gesicht für alle Lehrkräfte, die sich "in 60-Stunden-Wochen um die Beschulung tausender Flüchtlingskinder" kümmerten. Der baden-württembergische stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende des Landtages Stefan Fulst-Blei sprach von einem "verantwortungslosen Spiel mit Vorurteilen". Die zuständige Kultusministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) solle sich schleunigst bei den über 100.000 Lehrern Baden-Württembergs entschuldigen. Der CDU-Parlamentarier Andreas Sturm sagte, die Lehrkräfte würden zu recht kritisieren, dass es so aussehe, als könne jeder, der keine Lust auf Arbeit hat, Lehrer werden. Florian Hummel, Landeschef der Jungen Union, warf der Kultusministerin vor, ausgerechnet "die Faulsten" anwerben zu wollen. Der Anspruch müsse jedoch sein, die besten und talentiertesten Lehrer zu gewinnen. Kultusministerium: 8.000 Interessierte erreicht Als Reaktion auf die Kritik räumte das Kultusministerium ein, dass die Werbesprüche der Kampagne bewusst provokant gewählt worden seien. Man müsse schließlich auffallen, und das würde gelingen, sagte ein Sprecher. Bereits in den ersten Wochen nach Beginn der Kampagne im Juli etwa habe man über 8.000 Interessierte auf die Webseite des Landes für das Anwerben von Lehrern gelockt. Auch sollten Quereinsteiger, die das Plakat anders lesen würden, damit angesprochen werden. Der Lehrermangel gilt als das drängendste Thema in der aktuellen Bildungspolitik Deutschlands. Nach Einschätzung des Deutschen Lehrerverbandes fehlen aktuell zwischen 32.000 und 40.000 Lehrer. Hinzu kommen über 150.000 Ruheständler, die in den kommenden Jahren ersetzt werden müssen. Mehr zum Thema – Boris Palmer: "Deutschland hat den Zenit überschritten"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.