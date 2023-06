Berlin: Angriff auf SEK-Beamte und Polizeihund mit heißem Wasser und Messer

Ein Mann setzte sich in seiner Wohnung gegen den Polizeieinsatz infolge eines richterlichen Beschlusses zu Wehr. Die Beamten erlitten Verbrühungen, der Hund musste notoperiert werden.

Bei einem Einsatz im Berliner Stadtteil Tiergarten sind am Donnerstag drei Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Berlin Polizei sowie eine Polizeihund verletzt worden. Laut dem Polizeibericht drangen die Polizisten am Nachmittag aufgrund eines richterlichen Beschlusses in die Wohnung eines 33-jährigen Mannes am Lützowufer ein. Der Mieter soll in der Folge gezielt einen Wasserkocher mit siedendem Wasser in Richtung der Einsatzkräfte entleert haben. Einen eingesetzten Polizeihund soll der Mann mit mehreren Messerstichen verletzt haben, bevor er überwältigt wurde Die Polizisten erlitten Verbrühungen an den Unterarmen. Der Hund musste in einer Tierklinik notoperiert werden. Der Festgenommene erlitt durch den Polizeihund Bisswunden am Oberschenkel und Verletzten an der Hand, die er sich mit dem Messer selbst zugefügt hatte, und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Mehr zum Thema – Angriff bei Schloss Neuschwanstein – eine Frau stirbt

