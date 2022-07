Linienbus fährt in Wohnhaus – mehrere Verletzte in Heidelberg

Laut Medienberichten sind bei einem schweren Unfall eines Linienbusses in Heidelberg mehrere Menschen verletzt worden. Inzwischen hat die Polizei erste Angaben zu den Verletzungen gemacht. Wie es heißt, war der Bus aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in ein Wohnhaus gefahren.

© René Priebe/dpa via https://www.merkur.de/deutschland/baden-wuerttemberg/heidelberg-unfall-linienbus-wohnhaus-mehrere-personen-verletzt-zr-91651707.html?utm_source=pushwoosh&utm_medium=push&utm_campaign=webpush

Auf Fotos ist zu erkennen, dass an dem Unfall in Heidelberg-Ziegelhausen auch zwei Autos beteiligt waren und dass Rettungssanitäter sich um Menschen kümmern, die auf der Straße sitzen. Die Landstraße L 596 (Peterstaler Straße) zwischen Wilhelmsfeld und Heidelberg-Ziegelhausen ist momentan voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind am Unfallort eingesetzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfallgeschehen und zur Zahl der Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Mindestens 45 Tote in Bulgarien nach Busunglück mit Brand – viele Kinder unter den Opfern Wie der Merkur schreibt, seien insgesamt 18 Menschen verletzt worden. Mindestens eine Person habe durch den Unfall schwere Verletzungen erlitten, sodass sie mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zum Unfallhergang heißt es, dass der Busfahrer an der Haltestelle "Grüner Baum" in Heidelberg wegen eines Defekts an einer der hinteren Einstiegstüren aus dem Fahrzeug aussteigen musste. Die Polizei berichtet: "Währenddessen setzte sich das Fahrzeug aus unbekannten Gründen in Bewegung und prallte nach einigen Metern führerloser Fahrt zunächst gegen eine Mauer und im weiteren Verlauf in die Fassade eines Anwesens in der Wilhelmsfelder Straße." Zurzeit sind die Maßnahmen der Unfallaufnahme noch im Gange. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mehr zum Thema - "Medizinische Ursache" – Führerloser Lkw fährt 30 Kilometer unkontrolliert über A3 (rt/dpa)

