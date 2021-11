Mindestens 45 Tote in Bulgarien nach Busunglück mit Brand – viele Kinder unter den Opfern

Ein Bus mit nordmazedonischen Kennzeichen verunglückte am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr Ortszeit auf einer Autobahn – und ging darauf hin in Flammen auf. Beim Unglück kamen mindestens 45 Menschen ums Leben, wie Nikolai Nikolow vom bulgarischen Innenministerium auf TV bekanntgab. Der genaue Hergang des Unglücks wird noch ermittelt – so sei es unklar, ob der Verkehrsunfall den Brand verursachte oder aber ein Brand an Bord den Verkehrsunfall auslöste:

"Mindestens 45 Menschen kamen ums Leben, als ein Bus Feuer fing und verunglückte – oder aber zuerst verunglückte und anschließend Feuer fing."

Etwa 12 Kinder kamen bei dem Unfall ums Leben, wie bulgarische Medien berichteten.

Eine Handvoll Überlebender wurde in ein Krankenhaus in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eingeliefert, einige von ihnen mit schweren Brandverletzungen.

Dieser Artikel wird gegebenenfalls aktualisiert.