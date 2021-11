Etwa 100 Tote nach Explosion eines Tankwagens in Sierra Leone

Die Explosion eines Tankwagens in Sierra Leone hat am späten Freitagabend offenbar Dutzende Menschen in den Tod gerissen. Die genaue Zahl der Todesopfer blieb zunächst unklar. Schätzungen zufolge könnten durch die Explosion bis zu 400 Menschen Verletzungen erlitten haben.