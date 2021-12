Arzt in Duisburg startet Weihnachts-Impfmarathon über 81 Stunden

Ein Duisburger Neurologe bietet in einem Ibis-Hotel am Duisburger Hauptbahnhof Bürgern der Stadt für die kommende 81 Stunden an, sich impfen zu lassen. Die städtischen Impfstationen hingegen bleiben über die Feiertage geschlossen.

In einem Hotel am Duisburger Hauptbahnhof hat der Neurologe Ahmad-Mujtaba Mostakiem am Freitag einen 81-stündigen Corona-Impfmarathon gestartet. Dafür habe er rund 15 Mitarbeiter engagiert und mehrere tausend Impfdosen verschiedener Hersteller – auch Kinderimpfstoff – bestellt, so der Arzt gegenüber der Nachrichtenagenut dpa. Bereits am Morgen bildete sich eine Schlange von rund 30 Impfwilligen. Geimpft werden soll im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr.

Laut Radio Duisburg hoffe der Initiator dieser Impf-Aktion, dass "beim Familienessen an Weihnachten Impfskeptiker überzeugt werden können." Der Meldung der dpa zufolge habe Mostakiem gesagt, zu Weihnachten träfen sich viele Familien. Wenn noch Ungeimpfte dann zum Piks überredet würden, könne man in seiner Impfstelle gleich Nägel mit Köpfen machen – ohne Anmeldung. Er biete zusammen mit seinem Team Impfungen durchgehend bis zum 27. Dezember um 18.00 Uhr an.

Die städtischen Impfstationen bleiben laut den Informationen des Duisburger Radiosenders über die Feiertage hingegen geschlossen. Der Krisenstabsleiter Martin Murrack begründete das mit einer nachlassenden Nachfrage. Zudem habe das Personal eine kurze Pause mehr als verdient, so Radio Duisburg. Laut dpa habe der Arzt und Initiator der Impf-Aktion nach eigenen Angaben bereits seit November in der Lobby des Hotels geimpft.

