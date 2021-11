"Jetzt" doch nicht: Annalena Baerbock nimmt Buch aus dem Handel

Der Ullstein-Verlag hat bekannt gegeben, dass es Annalena Baerbock selbst gewesen sei, die sich dazu entschlossen habe, das Buch aus dem Handel zu nehmen. Auch das eBook kann nicht mehr erworben werden.

Der Inhalt des 209 Seiten umfassenden Buches wurde wie folgt zusammengefasst:

"Was treibt Annalena Baerbock an, persönlich und als Politikerin? Mit Sachverstand, Leidenschaft und einem klaren Wertefundament wirbt sie dafür, dass wir einander mehr zutrauen, um das zu verbessern, was uns wirklich wichtig ist – ob es um Klimaschutz, gesellschaftlichen Zusammenhalt oder um Europa geht."