Nach Kritik an Corona-Maßnahmen der Regierung – Berliner Star-DJ Paul van Dyk wird FDP-Mitglied

DJ Paul van Dyk ist nach seiner Kritik an der Corona-Politik der Regierung nun Mitglied in der FDP. Die Partei bestätigte den Eintritt des Künstlers, der damit einer von derzeit etwa 67.000 Freien Demokraten in Deutschland geworden ist.