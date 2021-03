Ein Fall von "Berateritis"? Bundesregierung gab 2020 Hunderte Millionen Euro für externe Berater aus

Die Ausgaben der Bundesregierung für externe Berater sind im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Vorläufige Meldungen der einzelnen Ressorts an das Finanzministerium summieren sich auf 433,5 Millionen Euro, was einer Zunahme um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das geht aus Antworten des Ministeriums auf Anfragen des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn hervor.

Insgesamt sind die Ausgaben der Bundesregierung für externe Berater im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. 2019 lagen die Ausgaben bei 296,3 Millionen Euro, 2018 bei nur 181,4 Millionen Euro.

Höhn kritisiert die steigenden Ausgaben laut dpa scharf und fordert eine vollständige Transparenz über alle Beratungs- und Unterstützungsleistungen:

"Für viele Menschen war 2020 eine wirtschaftliche Katastrophe. Aber externe Berater machen in der Pandemie weiterhin satte Gewinne. Die Corona-Krise zeigt in aller Deutlichkeit: Die Bundesregierung hat sich von McKinsey und Co. abhängig gemacht. Diese Abhängigkeit muss beendet werden."