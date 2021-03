Corona-Hilfen umgeleitet: Wirtschaftsministerium verliert Millionenbetrag

Die Bundesregierung hat alle Zahlungen aus Corona-Hilfen vorerst bundesweit gestoppt. Der Grund: Offenbar haben Unbekannte sich mit Falschnamen in die Programme des Wirtschaftsministeriums gedrängt und sich so Hilfsgelder in Millionenhöhe erschlichen.