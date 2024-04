In eigener Sache: Die LIVE-Videos auf RT DE – nützliche Hinweise

Immer wieder kommt es vor, dass beim Abrufen der Inhalte von RT DE ungeahnte Störungen auftreten. Um diese zu beseitigen, ist die Redaktion für Hinweise der Leser jederzeit sehr dankbar. Heute geben wir Ihnen Tipps, die direkt die Interaktion mit unserer Website betreffen.

Quelle: www.globallookpress.com © Sascha Steinach via www.imago-images.de

Liebe Leser, in letzter Zeit erhielt die Redaktion von RT DE eine Reihe von Zuschriften, in denen sich die Leserbriefschreiber zu zwei wesentlichen technischen Punkten äußerten, die unmittelbar mit der Nutzung unserer Website zu tun haben. Automatische Ton-Wiedergabe abschalten So störte es einige Leser, dass sie sofort nach dem Aufrufen von RT DE etwas zu hören bekamen – und zwar den Ton des aktuellen LIVE-TV-Streams von RT DE, dazu vielleicht noch den Ton eines weiteren, gerade laufenden Spezial-LIVE-Videos. Diese Videos sind bekanntlich rechts oben in unsere Website eingebettet. Was eigentlich als Service gedacht ist, hat sich für manche Nutzer von RT DE als bisweilen lästig erwiesen. Zugegebenermaßen erweist es sich als nicht sonderlich komfortabel, erst den Ton eines LIVE-Videos abschalten zu müssen, um sich zunächst in Ruhe einen Überblick über die aktuellen Inhalte unseres Web-Auftritts verschaffen zu können. Damit also für alle, die dies wünschen, beim Öffnen von RT DE die erhoffte Stille einkehrt, möchten wir Ihnen, liebe Leser, folgende Schritte empfehlen. Unabhängig davon, ob sie ein stationäres oder mobiles Endgerät benutzen, brauchen Sie lediglich in dem Browser, den Sie zum Aufrufen der Website von RT DE verwenden, die Voreinstellung für die automatische Wiedergabe von Medien zu ändern. Dazu sollten Sie eine Einstellung wie "Medien mit Audio blockieren" (oder etwas Vergleichbares) wählen und diese Einstellung abspeichern. Anschließend sollte Ihnen Ihr Browser zwar eingebettete Videos anzeigen, aber nicht mehr mit automatischer Tonwiedergabe. Wenn Sie den Audiokanal parallel zum Video dennoch hören möchten, brauchen Sie bloß in dem betreffenden Video-Fenster – wie dem LIVE von RT DE – auf das Lautsprechersymbol zu klicken. Dann sollte sich die Tonwiedergabe einschalten, das Abschalten des Tons erfolgt ebenfalls über einen Klick auf das Lautsprechersymbol. Im Firefox-Browser unter Microsoft Windows kann es nach dem Aufrufen von RT DE erforderlich sein, nochmals die Einstellungen zur automatischen Wiedergabe von Medien zu öffnen, zu speichern und danach die Seite von RT DE neu zu laden. Eine weitere Möglichkeit zum Stummschalten der LIVE-Widgets besteht darin, das laufende Video kurz anzuklicken und anschließend die Tasten "Strg" ("Ctrl") und "Pfeil nach unten" gleichzeitig gedrückt zu halten, bis der Ton ausgeschaltet ist. Mobiles Datenvolumen sparen Insbesondere, wenn Sie RT DE mit einem Mobilgerät ohne WLAN-Verbindung aufrufen, können auf unseren Seiten eingebettete LIVE-Videos und andere multimediale Inhalte für einen erheblichen Verbrauch an Datenvolumen sorgen. Um Ihr mobiles Online-Datenvolumen möglichst zu schonen, empfehlen wir daher, im Browser Ihres Mobiltelefons oder Tablets unter den "Website-Berechtigungen" die Einstellungen so zu ändern, dass Audio- und Video-Inhalte nur bei bestehender WLAN-Verbindung wiedergegeben werden, denn dann sollten keine Videos abgespielt werden, solange Sie den Zugang zum Internet ausschließlich über ihr Mobilfunk-Konto nutzen können. Die entsprechenden Widgets bleiben dann einfach schwarz und stumm. Andere technische Schwierigkeiten Für Rückmeldungen unserer Nutzer über auftretende Probleme beim Abruf der Inhalte von RT DE ist die Redaktion jederzeit dankbar, denn unsere Techniker können nur nach Lösungen suchen, wenn wir von solchen Schwierigkeiten erfahren. So haben wir in den vergangenen Tagen von einigen Nutzern erfahren, dass es ihnen grundsätzlich unmöglich war, Videos abzuspielen. Falls so etwas bedauerlicherweise und gehäuft vorkommt, teilen Sie uns bitte möglichst viele Einzelheiten mit, wie Sie die betreffenden Inhalte von RT DE aufgerufen haben (Browser, Internetverbindung und ggf. weitere relevante Einstellungen). Unseren Technikern ist bekannt, dass momentan über die Alternativadresse luuul.ru – unter anderem – noch keine Videos angezeigt werden können. An einer Lösung auch für dieses Problem wird gearbeitet. RT DE ist bestrebt, Ihnen jederzeit eine möglichst komfortable Benutzung unserer Website zu ermöglichen. Leider kommt es hin und wieder zu Unannehmlichkeiten, für die wir angesichts der vielfältigen Sperren im Netz, auf die RT DE keinen Einfluss hat, um Verständnis bitten. Bei dieser Gelegenheit sei an die aktuellen Spiegelseiten erinnert. Eine Liste dieser Adressen finden Sie beispielsweise im täglichen Newsletter von RT DE, den Sie auf unserer Website abonnieren können. In jedem Falle danken wir Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Treue und Geduld, mit denen Sie die Arbeit von RT DE begleiten und uns ermutigen. Bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen! Ihre RT DE-Redaktion

