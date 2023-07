Ausgezwitschert – Twitter ändert Logo

Twitter-Chef Elon Musk teilt mit, er wolle das Logo des Mikroblogging-Diensts ändern. Musk veröffentlichte eine Variante des neuen Logos: Es ist der Buchstabe X auf schwarzem Hintergrund.

Quelle: Legion-media.ru © Zoonar

Elon Musk, Twitter-Eigentümer, kündigte am Sonntag an, dass das Logo des Netzwerks bald geändert werden soll. Auf seiner Twitter-Seite schrieb er: "Bald werden wir uns von der Marke Twitter und allmählich auch von allen Vögeln verabschieden." Dabei veröffentlichte er auch ein mögliches zukünftiges Twitter-Design. Es stellt den Buchstaben X auf schwarzem Hintergrund dar. Über das endgültige Rebranding muss jedoch noch entschieden werden. Der Unternehmer fügte hinzu, dass "wenn heute Abend ein X-Logo veröffentlicht wird, das gut genug ist", es bereits morgen eingeführt werde. Unter Musks turbulenter Leitung, seit er Twitter im Oktober kaufte, änderte das Unternehmen seinen Namen in X Corp., was die Vision des Milliardärs widerspiegelt, eine "Super-App" wie das chinesische WeChat zu schaffen. Elon Musk lanciert eigenes KI-Unternehmen: xAI soll Universum verstehen Schon im April wurde der Vogel vorübergehend durch den Shiba-Inu-Hund von Dogecoin ersetzt. Das Unternehmen wurde von Nutzern und Marketingexperten heftig kritisiert, als Musk Anfang des Monats ankündigte, dass Twitter die Anzahl der Tweets, die verschiedene Konten pro Tag lesen können, begrenzen werde. Am 7. Oktober 2022 schloss Musk ein 44-Milliarden-Dollar-Geschäft zum Kauf von Twitter ab. Unmittelbar danach entließ er mehrere Mitglieder des Managementteams, darunter CEO Parag Agrawal und CFO Ned Segal. Laut den in der SEC-Datenbank veröffentlichten Dokumenten löste Musk auch den Verwaltungsrat auf und wurde zum alleinigen Chef des Unternehmens. Aufgrund seines Managementstils begannen große Werbekunden, Twitter zu verlassen. Unter anderem verzichteten Mondelez, Carlsberg und United Airlines auf Werbeanzeigen. Durch den Weggang der Unternehmen verlor Twitter etwa 50 Prozent seiner Einnahmen. Mehr zum Thema - Zuckerberg bringt Alternative zu Twitter: Millionen Nutzer schließen sich Threads-App an

