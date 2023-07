Elon Musk lanciert eigenes KI-Unternehmen: xAI soll Universum verstehen

Im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gibt es seit diesem Mittwoch einen Akteur mehr. Der Tesla-Chef Elon Musk hat am 12. Juli der breiten Öffentlichkeit sein neues Unternehmen xAI vorgestellt. Auf Twitter schrieb Musk, dass es sich dem Ziel widmen werde, die "Realität zu verstehen". Auf der frisch eröffneten Website des KI-Unternehmens hieß es, dass es der Zweck von xAI sei, "die wahre Natur des Universums zu verstehen".

Musk, der eigentlich im Jahr 2015 den ChatGPT-Betreiber mitgegründet und erst vor kurzem aus Sicherheitsgründen einen Stopp für die KI-Entwicklung gefordert hatte, erklärte seinen Plan damit, eine sichere KI-Plattform entwickeln zu wollen. xAI werde versuchen, ein "höchst wissbegieriges" System ins Leben zu rufen.

"Wenn es versucht, die wahre Natur des Universums zu verstehen, so ist das in der Tat das Beste, was mir in Bezug auf die KI-Sicherheit einfallen kann. Ich bin der Meinung, es wird in diesem Fall pro-menschlich sei, da die Menschheit noch viel interessanter als die Nicht-Menschheit ist."