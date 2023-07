Telegram-Gründer Durow: Täglich 2,5 Millionen neue App-Nutzer

Nach Angaben des Telegram-Gründers Pawel Durow zieht sein Messenger jeden Tag mehr als 2,5 Millionen neue Nutzer an und hat bereits die Marke von 800 Millionen aktiven Nutzern im Monat überschritten.

Quelle: Sputnik © Grigori Sysojew

Die verschlüsselte Messaging-Plattform Telegram hat die Marke von 800 Millionen monatlich aktiven Nutzern überschritten und wächst täglich um 2,5 Millionen Neuanmeldungen, schrieb Pawel Durow am Dienstag. "Wir sind glücklich und dankbar, auch wenn dieses massive Wachstum auch höhere Ausgaben für Speicherplatz und Datenverkehr bedeutet, um unsere Nutzer zu bedienen", erklärte er. "Zum Glück ist Telegram super effizient, wenn es um Ausgaben geht. Wir hatten vergangenes Jahr einen großartigen Start mit der Monetarisierung." Obwohl Telegram noch nicht profitabel sei, "was im zweiten Jahr der Monetarisierung unmöglich zu erreichen wäre", so Durow, sei die App "in absoluten Zahlen" näher an der Profitabilität als Twitter oder Snapchat. Im Jahr 2022 hatte der Messenger die Monetarisierung eingeführt. Den Nutzern wird ein kostenpflichtiges Premium-Abo mit erweiterten Funktionen angeboten. Yandex testet unbemannte Taxis in einem Moskauer Stadtbezirk "Um das weitere Wachstum von Telegram bis zum Erreichen der Gewinnschwelle zu finanzieren, haben wir in dieser Woche Telegram-Anleihen im Wert von rund 270 Millionen US-Dollar als Aufstockung unserer bestehenden Anleihen ausgegeben", fuhr der Unternehmer fort. "Wieder einmal hatten wir das Glück, dass uns namhafte Fonds mit hervorragendem Ruf unterstützt haben", erklärte er. Um welche Fonds es sich handelt, ließ er offen. Durow selbst habe etwa ein Viertel der neuen Anleihen gekauft und "damit einen zweistelligen Millionenbetrag in das Wachstum von Telegram investiert". Auch hier nannte er keine konkreten Zahlen. Trotz Empfehlungen, sich lieber ein Haus oder einen Jet zu kaufen, habe er beschlossen, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. "Hunderte von Millionen Menschen haben sich bei Telegram angemeldet, weil sie eine unabhängige Messaging-Plattform wollen, bei der die Nutzer an erster Stelle stehen. Es ist meine Verantwortung und meine Lebensaufgabe, diese Plattform weiter zu betreiben", resümierte der 38-Jährige. Im Forbes-Ranking der russischen Milliardäre landete Durow im Jahr 2022 auf Platz zehn. Sein Nettovermögen wird auf 11,5 Milliarden US-Dollar (10,2 Milliarden Euro) geschätzt. Der in Sankt Petersburg geborene Unternehmer und sein Bruder Nikolai, ein Mathematiker, hatten neben Telegram auch Vkontakte, Russlands Pendant zu Facebook, gegründet. Der Messaging-Dienst wuchs im Jahr 2022 exponentiell, nachdem das von Meta betriebene WhatsApp seine Datenschutzeinstellungen geändert hatte. Telegram gehört in den vergangenen Jahren zu den fünf am häufigsten heruntergeladenen Apps weltweit und ist für fast neun Prozent des mobilen Datenverkehrs in Russland verantwortlich. Durow selbst hatte Russland im Jahr 2013 verlassen und besitzt die Staatsbürgerschaft Frankreichs und der Vereinigten Arabischen Emirate. Telegram ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Dubai registriert. Mehr zum Thema - "Seit 13 Jahren ein Überwachungsinstrument": Telegram-Gründer warnt vor Risiken bei WhatsApp

